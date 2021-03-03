Чиновники департамента образования Тюмени рассказали, как умер охранник в гимназии №49

Департамент образования Тюмени прокомментировал смерть охранника в гимназии № 49, случившуюся 1 марта. Несмотря на своевременный вызов «скорой», спасти мужчину не удалось, сообщили в департаменте.

Внезапная смерть сотрудника охранного предприятия произошла в корпусе гимназии №49 на улице Пархоменко, 60. «Сотрудник охранного предприятия находился на рабочем месте, в 16.30 внезапно почувствовал себя плохо. Его вскрик в коридоре около своего кабинета услышала учитель начальных классов. Выйдя из кабинета, учитель увидела, что охранник лежит без сознания, сразу обратилась в приемную, где секретарем учебной части незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи, которая прибыла в гимназию в 16.45. Пострадавшему в течение получаса оказывалась помощь, спасти его не удалось», – рассказали в департаменте.

Работники гимназии ограничили допуск учеников на место происшествия во избежание причинения детям морального вреда. Возможности увидеть происходящее у обучающихся не было. В 18.52 в образовательное учреждение прибыли сотрудники СК, опросили очевидцев и свидетелей, осмотрели место происшествия и умершего. К моменту выноса тела в 19.45 уроки закончились и дети покинули здание школы.

Ранее «Новый День» писал, что тело умершего охранника пролежало в школе несколько часов в течение учебного дня.

Тюмень, Михаил Чернов

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