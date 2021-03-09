Коммунисты попросили генпрокурора РФ защитить тюменского депутата от «политической расправы»

Коммунисты пожаловались генпрокурору России Игорю Краснову на «политическую расправу» над депутатом тюменской областной думы Юрием Юхневичем. Письмо в Генеральную прокуратуру РФ направил первый секретарь ВЛКСМ РФ Владимир Исаков, сообщает официальный сайт компартии.

В письме Исаков указывает, что задержание Юхневича 3 марта, изъятие у него компьютера и последующий суд, признавший депутата виновным в массовом распространении экстремистских материалов, были проведены в предельно сжатые сроки. По мнению Исакова, Юхневич не имел возможности спокойно ознакомиться с делом и проконсультироваться с адвокатом. «Суд заслушал заранее подготовленное дело в течение нескольких минут и сразу вынес вердикт», – пишут лидер российских комсомольцев.

Исаков называет суд над Юхневичем «политической расправой» и просит генпрокурора Краснова «дать объективную оценку» произошедшему и «не допустить сведения счётов по личным соображениям». Отметим, что тобольское городское отделение КПРФ уже заявило, что задержание Юхневича имело целью не допустить его участия в выборах в тюменскую областную думу в сентябре 2021 года.

В тобольском горкоме произошедшее назвали «политическим бандитизмом». В городе прошли одиночные пикеты против преследования Юхневича. «Такие действия местной власти, зачищающей поле перед выборами от «неудобных» кандидатов, ставят под сомнение демократические принципы нашей страны, честные выборы и справедливый суд. Местные жители сами должны сделать свой выбор – кого они изберут по проделанной работе за отчётный период. Такие же решения – расправы лишь усиливают социальное напряжение населения и недоверие к действующей власти», – написал в своем письме Владимир Исаков.

Как писал «Новый День», депутат тюменской областной думы от КПРФ Юрий Юхневич 3 марта был оштрафован на одну тысячу рублей за массовое распространение экстремистских материалов. Принятое городским судом Тобольска решение не позволит коммунисту принять участие в выборах в тюменскую областную думу осенью 2021 года.

Юхневича признали виновным в массовом распространении видеоролика оппозиционного политика Алексея Навального «Припомним жуликам и ворам их «Манифест – 2002»». Ролик был признан экстремистским решением Кировского районного суда Новосибирска в 2013 году. Юхневич сделал репост видео на своей странице «Вконтакте» 5 сентября 2020 года.

Тобольск, Михаил Чернов

Тобольск. Другие новости 05.03.21

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