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Среда, 17 марта 2021, 16:10 мск

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Тюменца будут судить за призывы поджечь мэрию

Тюменца будут судить за призывы сжечь мэрию. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, с 24 по 29 января 2021 34-летний безработный обвиняемый, будучи в Тюмени и Тюменском районе разместил в одной из социальных сетей публикации, которые содержали призывы к массовым беспорядкам с применением насилия, с погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия и предметов, представляющих опасность для окружающих. Также он призывал оказывать вооруженное сопротивление представителям власти.

Было возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам или к участию в них, а равно к насилию над гражданами (ч. 3 ст. 212 УК РФ). Обвиняемый вину признал в полном объеме и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Расследование уголовного дела окончено, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Как писал «Новый День», обвиняемый – Максим Ж., в своих комментариях в одном из городских пабликов в шуточной форме призывал «закидать администрацию коктейлями Молотова». Сообщения были размещены в соцсети в промежутке между двумя несогласованными митингами в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, прошедшими в Тюмени 23 и 31 января. Координатор тюменского штаба Навального Иван Востриков заявлял, что ничего не знает об этом человеке и его политических предпочтениях.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 17.03.21

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