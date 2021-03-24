В Тюмени парня признали экстремистом за музыку «Вконтакте»

Жителя Тюмени оштрафовали за распространение экстремистских материалов. Молодой человек поплатился за размещение на своей странице «Вконтакте» аудиозаписей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Калининский районный суд Тюмени признал 25-летнего горожанина виновным в массовом распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ). Мужчина оштрафован на одну тысячу рублей.

Проверка прокуратуры установила, что в феврале 2021 года молодой человек разместил » на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» аудиозаписи. Доступ к ним на странице в социальной сети «ВКонтакте» был открыт всем пользователям. При этом, эти аудиозаписи решениями Гусевского городского суда Калининградской области от 18.04.2017 и Советского районного суда города Брянска от 07.09.2020 были признаны экстремистскими и включены в федеральный список экстремистских материалов.

Как писал «Новый День», депутат тюменской областной думы от КПРФ Юрий Юхневич уже поплатился карьерой за размещение «экстремистских» материалов. Юхневич был оштрафован на одну тысячу рублей за репост видеоролика оппозиционного политика Алексея Навального «Припомним жуликам и ворам их «Манифест – 2002»». Принятое городским судом Тобольска решение не позволит коммунисту принять участие в выборах в тюменскую областную думу осенью 2021 года.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 24.03.21

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