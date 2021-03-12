Тюменский депутат вышел на пикет против преследования коллеги за распространение видеоролика Навального

В Тюмени прошел пикет в поддержку депутата областной думы от КПРФ Юрия Юхневича, которого признали виновным в распространении экстремистского видео оппозиционного политика Алексея Навального. На одиночный пикет в пятницу, 12 марта, вышел депутат городской думы Тюмени коммунист Александр Чепик.

Пикет прошел у памятника жертвам колчаковского террора рядом со спорткомплексом «Прибой». На плакате, который держал в руках Чепик, значилось: «Руки прочь от наших товарищей, от Юрия Юхневича». Полиция не мешала проведению акции.

Как рассказал «Новому Дню» Александр Чепик, решение поддержать товарища по партии было принято на пленуме центрального районного отделения КПРФ. «Как секретарь отделения я и вышел на пикет. Почему нет? Могу повторить», – заявил Чепик.

Чепик не согласовывал свой пикет ни с первым секретарем тюменского регионального отделения КПРФ ИТамарой Казанцевой, ни с самим Юрием Юхневичем. Позже Юхневич поблагодарил сопартийца за поддержку.

Как писал «Новый День», депутат тюменской областной думы от КПРФ Юрий Юхневич 3 марта был оштрафован на одну тысячу рублей за массовое распространение экстремистских материалов. Принятое городским судом Тобольска решение не позволит коммунисту принять участие в выборах в тюменскую областную думу осенью 2021 года.

Юхневича признали виновным в массовом распространении видеоролика оппозиционного политика Алексея Навального «Припомним жуликам и ворам их «Манифест – 2002»». Ролик был признан экстремистским решением Кировского районного суда Новосибирска в 2013 году. Юхневич сделал репост видео на своей странице «Вконтакте» 5 сентября 2020 года.

В компартии назвали решение по делу Юхневича политической расправой и обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать оценку ситуации. Тобльский горком КПРФ охарактеризовал решение по делу Юхневича, как «политический бандитизм».

Тюмень, Михаил Чернов

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