В Тюмени единороссы учили детей патриотизму на базе спецназа УФСИН

Тюменские единороссы вывезли учеников православной гимназии учиться патриотизму на базу отряда спецназа УФСИН. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в пресс-службе тюменского отделения «ЕР».

Учеников православной гимназии свозили на базу отряда спецназначения «Град». Там гимназистам показали фильм о бойцах спецназа, продемонстрировали оружие (судя по фото, в числе образцов оружия были ручной пулемет, многозарядный гранатомет и автомат Калашникова). Детям показали, как разбирать и собирать оружени. Кроме того, для гостей были организованы военные эстафеты, а потом их напоили чаем.

Организовали поездку активисты единороссовской «первички» №10 совместно с депутатом гордумы Тюмени от «ЕР» Натальей Проскуряковой. Экскурсия стала частью проекта по военно-патриотическому воспитанию детей.

«Ответ на вопрос: «Что такое патриотизм и какого человека можно назвать патриотом?», достаточно сложен. Поэтому патриотизм нужно пробуждать с самого раннего возраста. С этой целью я сегодня и провел с детьми беседу о патриотизме и о службе в армии», – объяснил ИО начальника отдела специального назначения УФСИН России по Тюменской области Дмитрий Горыня.

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Тюмень, Михаил Чернов

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