Варламов оказался прав, критикуя Тюмень за строительство надземных пешеходных переходов

Лифты надземного перехода на пересечении улиц Мельникайте и Гнаровской в Тюмени перестали работать. Таким образом, стало невозможным воспользоваться переходом для маломобильных групп граждан. Фото закрытых лифтов опубликовал в своем телеграм-канале тюменский штаб Навального.

«Надземный переход изначально построили без лифтов. Их установили в декабре, но они уже сломались», – говорится в подписи к фотографиям. Отметим, что известный российский урбанист, архитектор Илья Варламов многократно критиковал Тюмень за использование надземных пешеходных переходов и планы строительства высокоскоростных развязок и автомагистралей в центре города.

Последней мишенью критики Варламова стал проект строительства огромного надземного пешеходного перехода неподалеку от перекрестка Гнаровская – Мельникайте, на перекрестке улиц Мельникайте и Герцена. Тогда Варламов написал, что «вместо нормальных пешеходных переходов будет стоять огромная непонятная неудобная конструкция. Здесь будет много лифтов (которые потом, естественно, все равно работать не будут) и лестниц». Варламов считает, что, в результате, мамы с колясками и инвалиды не смогут нормально перемещаться и вынуждены будут пересекать улицы с нарушением ПДД и опасностью для своих жизней.

Департамент инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, напротив, заверял, что «одной из основных целей модернизации перекрестка является создание более комфортных условий для всех участников дорожного движения, включая велосипедистов. Для пешеходов и маломобильных тюменцев предусматривается также устройство лифтов».

Однако, отказ совсем недавно установленных лифтов в надземном переходе на Гнаровской, кажется, на практике продемонстрировали тюменцам, кто прав в споре о пешеходных переходах.

Получить комментарий в пресс-службе администрации Тюмени не удалось.

Тюмень, Михаил Чернов

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в пресс-службе администрацйии Тюмени не удалось.