Губернатор Александр Моор продлил карантин в Тюменской области

В Тюменской области продлено действие всех ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Такое решение принято в пятницу, 26 марта, на заседании оперативного штаба Тюменской области.

«Пока у нас нет оснований для снятия каких-то ограничений. Третья волна пандемии поднимается по всему миру. Важно закрепить достигнутую в регионе динамику снижения заболеваемости. Разумнее будет еще немного потерпеть, чем снять ограничения раньше времени и получить всплеск заболеваемости», – заявил губернатор Александр Моор.

Таким образом, в Тюменской области продлен обязательный масочный режим в общественном транспорте и общественных местах. Ограничительные меры продлены до 25 апреля. Как писал «Новый День», Тюменская область в последние дни удерживает печальное лидерство среди регионов «тюменской матрешки» по смертности от коронавируса.

Тюмень, Михаил Чернов

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