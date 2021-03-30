Назначен руководитель тобольской полиции

Назначен новый руководитель полиции Тобольска. Исполняющим обязанности начальника межмуниципального отдела МВД «Тобольский» стал подполковник Дмитрий Гольцман, сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

Ранее Гольцман работал начальником отдела полиции с дислокацией в селе Упорово.

Прежний начальник тобольской полиции Вадим Цветков уволился по собственному желанию в феврале 2021 года. В годы его руководства тобольские полицейские жаловались на «добровольно-принудительные» поборы на благотворительные цели.

Тобольск, Михаил Чернов

Тобольск. Другие новости 30.03.21

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