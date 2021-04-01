Директор тюменского комбината школьного питания, грозившая журналистке «божьим возмездием», лишилась должности

Директор комбината школьного питания «Центральный» Ольга Гирилюк уволилась после скандала, вызванного ее хамством в разговоре с журналистом. Глава Тюмени Руслан Кухарук поручил провести полный аудит деятельности комбината.

«Совет директоров КШП «Центральный» рассмотрел заявление директора [об увольнении по собственному желанию]. Директор на предприятии больше не работает», – сообщили в пресс-службе мэрии Тюмени. Ранее Руслан Кухарук заявил, что «такие люди», как Гирилюк, не должны и не будут работать в организациях, оказывающих услуги населению. Глава города пообещал «незамедлительно» принять соответствующее кадровое решение. Также Кухарук заявил о недопустимости халатного отношения к организации питания в учебных учреждениях города. Теперь КШП «Центральный» ждет полный аудит деятельности, к которому глава города пообещал привлечь общественность, а саму проверку провести максимально открыто, сообщили в мэрии Тюмени.

Как писал «Новый День», днем ранее губернатор Александр Моор прокомментировал хамство директора муниципального «Комбината школьного питания (КШП)«Центральный» Ольги Гирилюк, прозвучавшее в разговоре с представителем СМИ. Глава региона на своих страницах в соцсетях выразил надежду, что администрация города «прим ет соответствующие решения» в связи с инцидентом.

Скандал возник после телефонного разговора директора КШП «Центральный» Ольги Гирилюк с корреспонденткой издания 72.ru Марией Токмаковой. Директор предприятия, которое принадлежит администрации Тюмени, заявила журналистке, что ее и ее детей «накажет бог». После этого Гирилюк обвинила собеседницу во взяточничестве и сказала, что у журналистки «внешность не очень красивая», а сама корреспондентка «долбанутая».

КШП «Центральный» поставляет питание в несколько десятков тюменских школ, а также в больницы.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 31.03.21

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