Тюменскую пенсионерку с внучкой-сиротой выселят на улицу через 2 недели. Всё по закону, говорят чиновники (ФОТО)

Настоящая человеческая трагедия разворачивается в Тюмени. Пенсионерка Заниля Шарифуллина с несовершеннолетней внучкой уже 1 мая может лишиться единственного жилья. Женщина по решению суда станет бомжом, а девочку, скорее всего, отберет опека и сдаст в детский дом. Все подробности этой истории – в материале «Нового Дня».

В этот дом надо входить осторожно. В обшарпанном подъезде пол «гуляет», а возле квартиры № 5 пытается уйти под дом. Балка у порога давно отошла. Нет, жильцов этого дома не переселяют, он не признан аварийным. Жильцов 5-й квартиры – пенсионерку и внучку – сироту выселяют из единственного жилья, по решению суда.

В 1992-м сюда переехала мать троих детей, один из которых – инвалид с детства с тяжелым ДЦП. Счастью не было предела. Целых две комнаты, кухня – 42 метра. А главное – есть ванна. В пансионате, где Заниля Шарифуллина жила раньше, неходячего ребенка в тазу на скользком полу купать было опасно.

«Пошла к начальству, в профком просить. Стояла на очереди. Они говорят: подожди немного. Я говорю: я ждать не могу, я ребёнка угроблю, уроню. Через неделю вызвали, предложили сразу две квартиры посмотреть, какая понравится – в ту заедете. Эта была ближе», – говорит Заниля Шарифуллина.

Ордер сразу не выдали, попросили зайти потом. Получила первые платёжки, где указаны все члены семьи, и успокоилась: значит, оформили. Работа и уход за сыном занимали практически всё время и вопрос с документами как-то всё откладывался. По ночам сына порой не могла спустить с рук, часто вызывала скорую, потом и они перестали ездить. В 1994-м мальчик умер, не дожив до 11 лет. Примерно в это время вдруг стали приходить платёжки на имя неведомой Кульпиной, которую никто из соседей никогда не видел. Пошла разобраться, но её опять успокоили: «Ходила тогда, обращалась. Мне говорили: живёшь и живёшь, платишь и платишь. Раз компетентные люди так говорили, так и жила».

Через несколько лет выяснилось, что архив предприятия то ли сгорел, то ли пропал, вместе с ордером Шарифуллиной. На стадии резкого и болезненного перехода СССР в Россию так случилось у тысяч семей, которые потом годами отвоёвывали своё право на единственное жильё. И не всегда успешно.

В 2016 случилось ещё одно несчастье: умерла дочь, на руках у бабушки осталась шестилетняя внучка. Заниля Сабировна незамедлительно оформила опеку над Кариной. Пожалуй, с этого момента начался новый период в жизни оставшейся семьи – бесконечная и безнадежная переписка с чиновниками, инстанциями, юристами.

«Теперь я решила до конца дойти, у меня теперь внучка. Чтобы у ребёнка всё оформлено было, разворошила», – говорит женщина.

Чтобы всё-таки получить законную бумагу на жильё, как положено, сначала пришла в департамент имущественных отношений города. Там ей напомнили, что она стоит в очереди на улучшение жилищных условий, и в оформлении соцнайма отказали. Юристы посоветовали сразу идти в суд и подавать иск «о признании права пользования жилым помещением и понуждении заключения договора социального найма». В августе 2018-го суд вынес решение – в праве пользования жилым помещением и оформлении жилья отказать.

Заниля Сабировна подала апелляцию в надежде на пересмотр решения, но получила отказ. И снова попала в суд, но уже в качестве ответчика: на этот раз по иску департамента имущественных отношений «об устранении препятствий в пользовании и распоряжении жилым помещением путём выселения». И в апреле 2019 г. суд вынес решение о выселении семьи Шарифуллиных из квартиры по адресу: Камчатская, 19, квартира 5, без предоставления другого жилья.

Потом были апелляции, отказы, решения суда и так по кругу. Суд всё время принимал сторону администрации. Переводя с юридического на русский, все документы заключали: бабушка и внучка – пенсионерка и сирота, по решению суда, должны освободить единственную квартиру и жить на улице. А как же органы опеки или омбудсмен, ведь несовершеннолетнего ребёнка просто лишают жилья?

«Степанов (уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области, – прим. ред.) что-то писал, депутат наш Селезнёва писала ходатайство. Опека говорила: скажите, чтоб нас позвали. Всё отклоняли. Сказали – взяли опеку, теперь сами себя и защищайте», – поясняет Шарифуллина.

Знакомые рассказали историю в соцсетях, её стали бурно обсуждать. Так семья познакомилась с адвокатом Романом Матвеевым, который согласился помочь на безвозмездной основе. По закону семья может рассчитывать на отсрочку решения суда до трёх лет – подсказал адвокат и направил документы в суд, но там снова отказали. Тем временем к делу уже подключились судебные приставы и прислали требование: освободить жильё, стали пугать принудительным выселением.

В декабре Шарифуллина направила ещё одно заявление с просьбой об отсрочке и только в марте получила ответ. Карине разрешили пожить в квартире только 3 месяца, срок истекает 1 мая. Но есть же ещё очередь! Как выяснилось, она за эти годы практически не продвинулась. В общей семья стоит под номером 2956, в льготной – в категории «больные с сердечно-сосудистыми заболеванием» – она всего лишь третья. Но теперь, как говорит Заниля Сабировна, она должна встать в очередь заново. Так сказали в администрации города.

Обращалась пенсионерка и в прокуратуру, и даже в следственный комитет. На уровне муниципалитета ситуацию «держит на контроле» заместитель главы города В.С. Третьяков. Периодически встречается с пенсионеркой и адвокатом, по-человечески всё понимает, обещает не выселять, но ссылается на закон, по которому бабушку с внучкой выгоняют на улицу правильно. Но и это не самое страшное. Поскольку опекун (по закону) лишится жилья, девочку, скорее всего, отправят в социальное учреждение – в детский дом.

«Законным путём оформить это жильё нельзя. Либо через суд, либо отсрочку до получения жилья несовершеннолетней (11-летняя внучка Ширифуллиной приобретает право на бесплатное жильё по достижении совершеннолетия, – прим. ред.), либо продление отсрочки каждый год», – сказал адвокат.

Об угрозе выселения и сложной ситуации в семье Ширифуллиной писали и местные СМИ, и в группах и пабликах Тюмени. Уже от отчаяния пенсионерка решила написать губернатору Тюменской области, к делу подключились неравнодушные тюменцы. Под открытым письмом поставили подписи почти 70 человек.

Но ответа от губернатора пенсионерка не дождалась. Письмо пришло от имени всё того же заместителя мэра Третьякова, почему-то на адрес соседей. Заниля Сабировна перечитала его несколько раз и не сразу поверила, что пишет его тот же человек, который обещал ей помочь. Хотя обращалась она напрямую к губернатору. Главная мысль всего текста – администрация города действует по закону, в решении о выселении ссылается на решения суда и вообще ничего заявителю не должна.

«Я в шоке. [В.С.Третьяков] говорит одно, пишет другое. У меня же сейчас отсрочка до 1 мая. Когда мы встречались, он говорит: подавайте дальше на отсрочку, а мы со своей стороны посодействуем. А тут совершенно другое говорит», – сказала пенсионерка.

«Это проблема не только Тюмени. Законы таким образом написаны, что простому человеку нет возможности отстоять свои права. Муниципалитет может принять мораторий не выселять таких людей, но все боятся взять на себя ответственность. Боятся создать прецедент. Я думаю, что государство может ввести какие-то нормы, на местном уровне тоже можно решить эту проблему», – прокомментировал Роман Матвеев.

Отсрочка на выселение Шарифуллиной З.С. предоставлена до 1 мая 2021 года. Дальше бабушка с внучкой должны освободить квартиру. Данным ответом им дали понять, что никого их проблемы не волнуют. На стороне чиновников – закон. Таких заложников пресловутого жилищного вопроса в стране сегодня тысячи, и уже очевидно, что проблему нужно решать на законодательном уровне. Но депутатам и чиновником, видимо, не до проблем граждан, ведь впереди выборы. А бабушке с внучкой ничего не остаётся, как снова обращаться за отсрочкой решения о выселении. И если суд снизойдёт, ещё какое – то время они поживут вместе.

Тюмень, Марина Дремова

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