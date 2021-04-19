В Тюмени женщина-инвалид встала в очередь на жилье только с помощью прокуратуры

В Тюмени женщину-инвалида 1 группы поставили в очередь на жильё благодаря вмешательству прокуратуры. В этом праве ей отказал городской департамент имущественных отношений.

Тюменка ещё в декабре обратилась в МФЦ города с просьбой поставить её на учёт, как нуждающуюся в жилье. Предоставила для этого соответствующие документы. Но в феврале получила отказ от департамента имущественных отношений. Якобы она нарушила регламент. Проще говоря, в документах не хватало справки из органов ЗАГС о заключении брака. После этого женщина написала жалобу в прокуратуру. Там сочли отказ незаконным. «Поправки в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», вступившие в силу с 1 января 2021 года, установили, что органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не вправе требовать у заявителя свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные российскими органами ЗАГС», – говорится в информации на сайте прокуратуры.

Более того, прокурор внес главе Тюмени представление об устранении нарушений закона, а также протест на приказ департамента. В итоге инвалида поставили на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях на условиях социального найма.

Тот же департамент имущественных отношений сейчас пытается лишить единственного жилья тюменскую пенсионерку с внучкой – сиротой. Департамент выиграл суд о выселении, а отсрочку по делу дали всего до 1 мая. И теперь бабушка с внучкой должны уйти буквально на улицу из единственного жилья.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 19.04.21

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