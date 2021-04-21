В Тюменскую область поступило еще 26 тысяч доз «Спутник V»

В Тюменскую область поступило еще 26 тысяч 100 доз вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Гам-Ковид-Ваак» (торговое название «Спутник V»). Всего с начала вакцинации в регион пришло

135 тысяч 167 доз антиковидных вакцин, сообщили РИА «Новый День» в региональном операштабе.

Вакцинировано «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») 100 тыс. 713 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 54 тысяч 93 жителя области.

Вакциной «ЭпиВакКорона» из первой массовой партии первым компонентом привита 1 тысяча 119 человек. Помимо этого, данным препаратом в регионе уже привито 500 человек, участвовавших в исследованиях вакцины.

Тюменские врачи еще раз убедительно просят всех записываться на вакцинацию только в одну поликлинику, желательно – по месту прикрепления. Записаться лучше одним из трех способов: на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или в поликлинике. Просьба основывается на том, что тюменцы записываются разными способами в разные больницы одновременно, чем создают очередь и путаницу.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 21.04.21

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