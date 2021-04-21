В Тюменском районе начали ремонтировать «депутатскую» дамбу, разрушенную половодьем

В деревне Ушакова Тюменского района приступили к ремонту дамбы, которая была построена в 2020 году и не выдержала испытания паводком. Объект возводила компания тюменского депутата Николая Руссу. Местные жители 16 апреля в соцсетях разместили видео, где вода уходит под конструкцию с одной стороны и выходит с противоположной, в обход основного русла. Проезд по участку был закрыт.

Комиссия в составе представителей районной службы заказчика и «Мостострой-11» выезжала на место сразу после размыва, но работы начать было невозможно из-за высокого уровня воды. За последние дни уровень воды значительно снизился, и теперь приступили к ремонту. Представители «Мостострой-11» на месте инцидента заявили, что ремонт гидросооружения будет выполнен в рамках гарантийных ремонтов и сделано это будет за 3-4 дня.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 21.04.21

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