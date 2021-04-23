В Тюмени арестовали руководителя подразделения УФСИН

Ленинский районный суд Тюмени вынес постановление о заключении под стражу начальника Тюменского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН по Тюменской области. Его подозревают в том, что он брал взятки, говорится в официальном сообщении. Постановление суда ещё не вступило в силу.

В материалах дела указано, что вознаграждение ему передавали за заведомо незаконное бездействие в контроле за лицами, содержащимися под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что во взяточничестве подозревается его коллега – бывший заместитель начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области. В декабре прошлого года, по версии следователей, он позволил пронести на территорию УФСИН запрещенные продукты без досмотра и составления соответствующих документов за денежное вознаграждение.

Тюмень, Марина Дремова

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