Замначальника ФСИН, арестованного за взятку, не пустили под домашний арест

Бывший заместитель начальника СИЗО-1 ФСИН России по Тюменской области Дмитрий Логинов останется под стражей. Такое решение вынес Тюменский областной суд в ответ на апелляционную жалобу, в которой бывший высокопоставленный чиновник ходатайствовал о своем переводе из-под стражи под домашний арест. Изучив все обстоятельства, суд не нашел для этого оснований, сообщается на сайте ведомства.

Как считает следствие, находясь на свободе, он может угрожать свидетелям и даже действующим сотрудникам. В следственные органы уже поступило заявление от одного из сотрудников, на кого подозреваемый оказывал давление, чтобы тот изменил показания.

Бывший заместитель начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области подозревается во взяточничестве. Дело заведено в региональном управлении СК РФ.

По версии следствия, в декабре 2020 года он проносил на территорию УФСИН запрещенные продукты без специального досмотра за денежное вознаграждение.

Взятку на общую сумму в 60 тыс. рублей на карточку его супруги переслал посредник. Логинов был взят под стражу в марте текущего года и находится в следственном изоляторе.

Тюмень, Марина Дремова

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