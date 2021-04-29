Группа разминирования срочно выехала на промплощадку «СИБУРа» в Тoбольск

ЧП в Тюменской области: в Тобольск из Тюмени выехала группа разминирования. На промплощадке «СИБУРа» найден подозрительный пакет.

Как сообщает корреспондени РИА «Новый День», на территории промплощадки служебной собакой найден некий неопознанный пакет с предметом в нем. Подозрительное место оцеплено.

В пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области информацию подтвердили. В ближайшее время по экспертизе пакета должна появиться информация, сообщает корреспондент «Нового Дня».

На самом предприятии пока никак не комментируют происходящее.

Тобольск, Елена Васильева

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