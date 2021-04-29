Взрывотехники закончили обследовать таинственный пакет, найденный на территории завода в Тобольске

Взрывотехники Росгвардии по Тюменской области, в срочном порядке выехавшие сегодня по тревожному вызову на завод «СИБУРа» в Тобольске, закончили изучение бесхозного свёртка в чёрном пакете, обнаруженном на территории промышленной площадке. В свертке, который обнаружила служебная собака, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе тюменской Росгвардии. По неофициальной информации, в свертке, который устроил переполох, оказались пачки контрафактных сигарет, кому они принадлежат – выясняется.

Тобольск, Елена Васильева

Тобольск. Другие новости 29.04.21

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