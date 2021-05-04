Тюменский губернатор облетел районы, где горят леса – ситуация в области остается сложной

Губернатор Тюменской области с воздуха проинспектировал ситуацию с распространением лесных пожаров в нескольких районах и провёл выездное заседание оперативного штаба. Напомним, ситуация в области остаётся сложной. На 3 мая в Тюменской области действовало шесть лесных пожаров, из них три локализовано. Самый крупный на сегодня – 2 тыс. 800 га в Абатском районе. Кроме того, зафиксировано 246 ландшафтных пожаров на территории 30 тыс. га. Как отметил директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов, по всем пожарам план действий ему понятен.

Основной причиной большого количества возгораний Александр Моор назвал погодные условия. Нынешний год стал аномальным: там, где раньше в это время стояла большая вода, оказалось сухо. В регионе уже вторую неделю дует сильный ветер, и практически не было дождей. Губернатор напомнил, что пожарные уже третью неделю работают без выходных и праздничных дней, и поблагодарил их за смелость и ответственность. Также Моор поручил рассчитать необходимое количество пожарных-десантников и усилить контроль в районах, где зафиксированы крупные пожары. Не менее важно, считает глава региона, оперативно выявлять и наказывать виновников пожаров.

«Самая сложная часть – это поймать с поличным, доказать. Но сегодня есть способы и средства, в том числе технические. Мы расширим наши возможности для того, чтобы оперативно выявлять поджигателей и в судебном порядке взыскивать с них все затраты, которые несет государство на тушение пожаров», – рассказал Александр Моор.

Напомним, что с 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. С 23 апреля 2021 года режим повышенной готовности введен в Ишимском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Сладковском, Абатском, Казанском муниципальных районах и Голышмановском городском округе за исключением территорий населенных пунктов данных муниципальных образований, сообщает оперштаб.

Тюмень, Марина Дремова

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