Тюменцев предупредили о наступающем «сухом шторме»

Сотрудники МЧС Тюменской области предупредили жителей юга региона о надвигающемся шторме и напомнили о риске возникновения природных пожаров. «С 4 по 6 мая ожидается усиление ветра порывами до 20 метров в секунду», – сообщили в региональном ведомстве.

Сегодня, 4 мая в Тюмени прогнозируют местами небольшой дождь, переменную облачность, местами небольшой дождь, днём в северных районах умеренный дождь, ночью в отдельных районах туман. Ветра будут дуть на территории всей области. Юго-западный, южный ветер 6-11 м/с, днем местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха днём +18, +23 °С, местами до +13 °С. Температура воздуха ночью -1, +4 °С.

Напомним, в Тюменской области сохраняется сложная пожароопасная обстановка, и во многом этому способствует сухая и ветреная погода. Сотрудники МЧС ещё раз предупреждают жителей региона о необходимости строго соблюдать противопожарные меры. Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор на вертолёте проинспектировал пожароопасные районы и заявил о необходимости усилить работу по выявлению виновников лесных пожаров.

Тюмень, Марина Дремова

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