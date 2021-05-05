Тюменский губернатор оправдывается: от его имени 94-летнему ветерану в подарок прислали чёрствый пряник

Скандальная ситуация накануне 9 мая возникла в Тюмени. В преддверии праздника Победы 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны из Абатского района традиционно прислали продуктовый набор от имени губернатора. В наборе в отдельной упаковке был пряник, который семья ветерана захотела отправить обратно. Женщина, видимо родственница ветерана, сняла и выложила в группе «Тюмень | TVo72» в ВК видео, где она пытается разломить, разрезать, а потом и разбить пряник. Но у нее ничего не получается. «На обороте написано, что пряник ишимский, сувенирный. Дата изготовления 20.03.2021 года, расфасован он был в тот же день. Но, по всей вероятности, этот пряник пролежал не одно десятилетие. Видимо, ошибку допустили, опечатку. Не в 2021 году его изготовили, а в 1921», – комментирует в ролике автор. Имени своего женщина не назвала, имя ветерана тоже неизвестно. Но история мгновенно попала и в городские паблики и в СМИ.

Команда губернатора отреагировала на происходящее довольно оперативно и начала разбираться, сообщил региональный оперштаб. Ситуацию прокомментировал сам отправитель «победного» подарка – Александр Моор.

«Я знаю, что люди, собирающие эти наборы, очень стараются и относятся к делу ответственно. Они хотели сделать подарок более разнообразным и включили в него ишимский пряник, который, как любая «живая» выпечка, долго не хранится. Такие пряники дарят ветеранам третий год подряд, в предыдущие два года мы об этих пряниках слышали только хорошее. Мы все очень расстроились, когда увидели в интернете сухой пряник из подарка. Мои коллеги разбирали эту ситуацию с руководителем малого предприятия, выпекающего эту продукцию. Он тоже очень переживает из-за случившегося. Станет искать причину. Ну, а мы учтем этот опыт и в следующем году будем включать в подарок продукты, с которыми в принципе такого случиться не может», – заверил губернатор Тюменской области.

Напомним, что в прошлом году в скандальную ситуацию с выпечкой в подарок попали чиновники в Керчи. К немногочисленным блокадникам, проживающим в городе, пришли представительницы администрации горда в норковых шубах и подарили видавшие виды мятые булки в рамках акции «Блокадный хлеб». Скандал из-за этих подарков длился потом несколько недель.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 04.05.21

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