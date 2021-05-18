В Ишиме из-за угрозы минирования снова массово эвакуируют детей

Массовая эвакуация детей из школ и детских садов прохидит в Ишиме второй день подряд. На электронную почту учреждений образования снова пришли анонимные сообщения о минировании.

Накануне, 17 мая под вой сирен детей экстренно вывозили из всех детских учреждений города. Всего было эвакуировано более 6000 детей. После этих событий многие горожане критиковали действия руководства школ и города за плохую организацию экстренных мер реагирования. Вероятно, все приняли это за учебную тревогу, – писали в пабликах.

Сейчас во всех учреждениях работают полиция, МЧС, Росгвардия, кинологи. По фактам сообщений идет проверка. О поисках злоумышленников не сообщается.

После проверки информации школы продолжат работу, сообщил первый заместитель главы города Борис Долженко. «Отрабатываем ситуацию с полицией, федеральной службой безопасности, управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и отраслевым департаментом. Проверить необходимо. После проверки специалистами помещений школ дети первой смены вернутся к учебе. Будет учиться и вторая смена. Детские сады также продолжат работу», – отметил чиновник.

Тюмень, Марина Дремова

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