Снова эвакуация. Ишимские школы третий день «бомбят» виртуальные террористы. Родители спрашивают: где работа полиции?

В Ишиме Тюменской области третий день подряд эвакуируют все школы города. Причина – всё те же письма, которые приходят на электронную почту образовательных учреждений с сообщением о заложенных взрывных устройствах. Аналогичную схему злоумышленники использовали и 17, и 18 мая.

Сообщения о минировании школ пришли после окончания первой и до начала второй смены, сообщил первый заместитель главы города Борис Долженко. «На данный момент эвакуированы учащиеся и сотрудники 1, 4, 5, 7, 8, 12, 31 городских школ, лицея, коррекционной и художественной школ. В учреждениях работают полиция, МЧС, Росгвардия, кинологи. По фактам сообщений идет проверка», – сообщают в пресс-службе администрации Ишима.

Родители тем временем высказывают возмущение и в школьных чатах, и в городских группах соцсетей. Общий мессендж – почему полиция города не ищет злоумышленников и не предотвращает такие ситуации?

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 19.05.21

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