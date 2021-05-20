Вслед за Ишимом волна лжеминирования школ пришла в Тюмень

Тюменские школы срочно эвакуировали из-за угрозы минирования. Тревожные сигналы стали поступать в седьмом часу вечера 19 мая. Об этом стало известно от анонимных пользователей в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте». Сообщалось, что детей эвакуируют из школы №72. Позже в комментариях тюменцы написали об эвакуации школ №63, №48, гимназии №21. Всего эвакуировали 9 школ, пишут тюменские СМИ. На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Комментировать ситуацию в пресс-службе УМВД по Тюменской области отказались. В Росгвардии по Тюменской области сегодня сообщили, что ничего опасного в школах не обнаружили: «Специалисты группы разминирования завершили обследования. Взрывоопасных веществ не обнаружено», прокомментировала пресс-служба ведомства.

Напомним, на этой неделе три дня подряд эвакуировали все школы города Ишима Тюменской области. Письма с угрозами рассылали в учебные учреждения по электронной почте. Ничего опасного в школах по итогам обследований взрывотехники не нашли.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 19.05.21

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