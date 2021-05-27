Утром в Тюмени нашли ещё один труп у многоэтажного дома

В Тюмени утром обнаружили ещё один труп под окнами многоэтажного дома. В последнее время подобные случаи участились. Так, только накануне, 26 мая, соседи вызвали неотложку, когда увидели мужчину без признаков жизни во дворе своего дома.

Сегодня тело обнаружилось во дворе жилого дома по улице Пермякова. Очевидцы, увидев лежащего человека, позвонили в экстренные службы. Врачи скорой помощи, прибывшие по вызову, констатировали смерть мужчины. Предположительно, он выпал из окна верхних этажей дома.

«Вызов поступил в 07:00, прибытие бригады скорой медицинской помощи – в 07:08. Медики констатировали смерть пациента», – прокомментировали в департаменте здравоохранения. На месте сейчас работают следователи регионального управления СКР. «Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и личность погибшего», – пояснили в пресс-службе следственного комитета.

Тюмень, Марина Дремова

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