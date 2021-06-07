Тюменская свадьба перекрыла проезжую часть, двое задержаны

Свадебный кортеж перекрыл одну из центральных улиц в исторической части Тюмени ради дрифта. Видео инцидента было опубликовано в паблике автомобильного сообщества Тюмени Car72 на «Доске позора» и во «ВКонтакте». Тюменцам такие развлечения не понравились. «Перегородили центральную улицу Тюмени ради свадебных выкрутасов, где ходит много маршрутного транспорта по расписанию и другие автомобили», – сказано в одном из комментариев к видео.

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, пока задержаны только два человека. Автомобили установлены, но сколько именно было нарушителей – пока неизвестно. «Двоих оформляют за нарушение правил стоянки и остановки на проезжей части, повлекших помехи в дорожном движении. Им грозит штраф в 2 тыс рублей», – уточнили в автоинспекции.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 07.06.21

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