В Тюмени оштрафовали всех участников «свадебного дрифта»

К ответственности привлечены все участники свадебного кортежа, который ради дрифта в центре города перегородил проезжую часть.

Напомним, что видео со свадебным гулянием опубликовали горожане в соцсетях 6 июня. Было высказано много возмущения по поводу перекрытия для развлекательных и опасных для общественности целей главных улиц города.

Инспекторы полка ДПС установили и привлекли к административной ответственности семерых участников дрифта на автомобилях Honda, BMW 520I, Porsche, Mercedes-Benz GL 350, Mercedes-Benz С180, KIA и BMW 640. Это молодые люди в возрасте от 22 до 33 лет, шесть человек проживают в Тюмени, один – житель Югры.

«Четыре водителя привлечены к административной ответственности за нарушение правил остановки на проезжей части, повлекшее помехи для других участников движения. Для них предусмотрены штрафы в размере двух тысяч рублей. Двое водителей наказаны за управление транспортом без государственных номерных знаков – это штраф в размере пяти тысяч рублей либо лишение права управления транспортом. Водитель автомобиля Mercedes, дрифтовавший на дороге, наказан за разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены», – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Тюмень, Елена Васильева

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