В Тюменской области беременные стали чаще болеть коронавирусом – последствия опасны и для матери, и для плода

В Тюменской области растет количество беременных женщин с подтвержденным коронавирусом, пневмонией и симптомами ОРВИ. Об этом СМИ сообщили в департаменте здравоохранения региона. С 12 по 14 июня в моногоспиталь перинатального центра госпитализировано 20 женщин. На сегодня в нем проходят лечение 42 женщины, 5 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Медики отмечают, что у беременных женщин возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания. Им следует более тщательно соблюдать все противоэпидемические меры и ограничиться в контактах. Членам семьи, в которой ожидают рождение ребенка, и близкому окружению врачи рекомендуют поставить прививки от коронавируса, чтобы минимизировать риски заражения тех, у кого к вакцинации есть противопоказания.

Между тем, как уже писал «Новый День», коронавирус негативно сказывается на течении беременности и нередко вызывает внутриутробную задержку развития плода, а также преждевременные роды. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения России со ссылкой на данные Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова.

За год пандемии в стране было выявлено 35 тысяч случаев коронавируса у беременных женщин, а также у женщин во время родов и послеродовом периоде. Более 15 тысяч пациенток с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией уже родили, сообщили агентству в минздраве.

Там отметили, что более чем половине женщин, перенесших коронавирус во время беременности или болевших им к моменту родов, потребовалось кесарево сечение. «Это выше среднего в популяции», – утончили в минздраве.

Как правило, беременные болеют легко или средне, но тяжелые и крайне тяжелые пациентки в этой группе встречаются чаще, чем в группе пациенток такого же возраста, которые не находятся в положении. О том, передается ли инфекция от матери к ребенку во время беременности и есть ли у рожденных от коронавирусных матерей антитела к Covid-19, минздраву неизвестно. «Достоверного подтверждения этому на сегодняшний день нет», – сказали «Новому Дню» в ведомстве.

Подробнее об опыте беременных женщин, перенесших ковид и последствиях заболевания можно прочитать здесь.

Тюмень, Елена Васильева

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