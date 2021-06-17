В Тюменской области 20 лет не было таких сильных лесных пожаров

В Тюменской области 20 лет не было таких масштабных лесных пожаров. Об этом в интервью НТВ, сославшись на архивные данные, заявил начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев.

«В этом году Тюменская область отличилась сложными пожарами на больших площадях», – приводит цитату чиновника «Тюменская линия».

Напомним, что на сегодняшний день сложная ситуация с пожарами сложилась в Тюменском районе, там сейчас действует три лестных пожара на площади 509,9 га.

Самый серьезный очаг – лесной пожар в 7,2 км от деревни Субботина, он занимает площадь в 500 га. На тушении задействованы 147 человек (авиабаза, МЧС, военнослужащие ТВВИКУ, добровольные пожарные дружины) и 21 единица техники.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 17.06.21

В Тюмени накануне утонули два молодых человека. / Тюменцев предупредили – ветер усиливается, возможны ЧС. / Под Тюменью горит почти 510 га леса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»