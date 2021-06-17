Тюменские депутаты написали письмо Зеленскому

Депутаты фракции ЛДПР в Тюменской гордуме направили открытое обращение президенту Украины Зеленскому

после его слов об открытии украинских школ в Тюмени. Представители ЛДПР предложили главе соседней страны сначала отменить ликвидацию русскоязычных школ на Украине и возобновить процесс преподавания в стране русского языка.

В обращении, в частности, говорится:

«Уважаемый Владимир Александрович, согласно официальной стенограмме Вашего интервью средствам массовой информации Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, которое состоялось 14 июня 2021 года, Вы высказали инициативу об открытии украинских школ в нескольких городах России. В том числе, упомянули столицу Тюменской области город Тюмень, сказав, что в нашем регионе живет много украинцев.

Уверены, Ваша инициатива может быть реализована в Тюмени. В настоящее время на Тюменской земле проживает около 18 тысяч украинцев – это третья по численности национальность в Тюменской области… Фракция ЛДПР в Тюменской городской Думе готова оказать полное содействие в открытии украинской школы на территории областного центра. Однако, тот факт, что Вами в марте 2020 года подписан закон «О полном общем среднем образовании», который с сентября 2020 года ликвидирует в Украине все русскоязычные школы, у нас – депутатов вызывает недоумение. Считаем, что в вопросе присутствия русских и украинских школ в наших странах необходим паритет. Просим Вас, как Президента Украины, отменить ликвидацию русскоязычных школ в стране и возобновить процесс преподавания в Украине русского языка. Тем самым, способствуя скорейшему появлению на территории Российской Федерации украинских школ. Приглашаем Вас на открытие украинской школы в город Тюмень, после возобновления преподавания русского языка в школах Украины».

Напомним, что президент Украины в интервью иностранным СМИ, прокомментировал претензии о закрытии на Украине русскоязычных школ. «Меня спрашивают: как решить вопрос со школами, с языками? Я говорю – надо просто уважать друг друга, и все будет нормально… (…) мы поддерживаем украинскую школу, это логично. А хотите русскую школу – давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется «уважение», – заявил Зеленский.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 17.06.21

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