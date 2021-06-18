Площадь лесных и ландшафтных пожаров в Тюменском районе за сутки увеличилась до 2 тысяч гектар

Площадь лесного пожара, бушующего в Тюменском районе, за сутки выросла вдвое. Еще накануне сообщалось о 500 гектарах, а 18 июня площадь выросла до 2000. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации района, сейчас на территории действуют три лесных пожара, два из которых локализованы.

Для ликвидации возгораний задействовано 235 человек и 40 единиц техники.

Самый маленький пожар (лесной, огонь идет по почве) зарегистрирован в 4,6 км от села Червишево (районн Тараскуля). Он локализован 16 июня на площади 2,9 га, в ликвидации задействовано 13 человек, 3 единицы техники.

Второй по объему пожар находится в 5,1 км от деревни Пышминка, он локализован 4 июня на площади 7 га, в ликвидации задействовано 5 человек, 2 единицы техники.

В 7,2 км от деревни Субботина лес горит уже на площади 920 га, в локализации пожара задействовано 197 человек, 21 единица техники.

В 4 км от села Муллаши действует ландшафтный пожар на площади 1120 га, в его локализации задействовано 55 человек и 18 единиц техники.

Напомним, что в Тюменской области из-за сложной пожароопасной ситуации действует режим повышенной готовности. Распространению природных пожаров способствует порывистый ветер. Посещение лесов и разведение открытого огня в Тюменской области запрещено. С начала пожароопасного периода в регионе на жителей наложено более 600 штрафов на сумму более 6 миллионов рублей за несоблюдение правил пожарной безпасности.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 18.06.21

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