139 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Тюменской области

В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 139 новых случаев коронавируса. По данным медиков, среди тех, кто получили положительнее тесты на коронавирус 13 – дети.

Под наблюдением врачей находится свыше 15 тысяч жителей Тюменской области, у всех у них был подтвержден коронавирус.

Кроме того, в больницах области находится 7 тяжело больных на аппаратах ИВЛ.

Как отмечает корреспондент «Нового Дня», на сегодняшнем заседании оперативного штаба глава регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова сообщила, что в области развернуто 11 моностационаров. Их общая вместимость составляет 1 тыс. 685 коек, из них 888 – с доступом кислорода. В резерве остается 422 кислородных портативных концентратора.

В связи с осложнением в Тюменской области ковидной ситуации, оперштаб принял решение усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер и ввести новые ограничения, направленные на профилактику распространения коронавируса.

Тюмень, Александр Непомнящий

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