8-летняя девочка пропала в Тюмени

В Тюмени ищут 8-летнего ребенка. 30 июня около 8 часов утра из дома на улице Судостроителей на прогулку ушла и не вернулась Анастасия Муравьева. Второклассница из лицея №34, которой 3 июля должно исполниться девять лет, не появлялась дома весь день. В 11 часов вечера родители обратились с заявлением о пропаже девочки в отдел полиции №3. Как сообщили в пресс-службе областной полиции, в настоящее время сформированы поисковые группы.

Приметы пропавшего ребенка: рост около 100-110 сантиметров, девочка была одета в оранжевую футболку, на которой нарисована бабочка, черные шорты и серые босоножки с блестками. У нее среднее телосложение, серые глаза и длинные русые волосы.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 01.07.21

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