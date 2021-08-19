В Тюмени обнаружено тело ребенка – предположительно, Насти Муравьевой, пропавшей в конце июня

В районе тюменской Лесобазы обнаружили тело ребенка. Сейчас на месте работают правоохранители. Территория оцеплена. Помимо сотрудников Следственного Комитета и полиции, на месте работает МЧС.

«Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей», – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Девочка пропала 30 июня накануне своего девятого дня рождения. Поиски девочки, которая ушла из дома на Лесобазе, велись по всему городу. В поисковой операции принимали участие волонтеры со всей страны и сотрудники правоохранительных органов.

Тюмень, Александр Непомнящий

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