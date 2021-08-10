За информацию о пропавшей в Тюмени Насте Муравьевой МВД готово заплатить 1 миллион рублей

Вознаграждение в 1 млн рублей пообещали тому, кто обладает информацией о пропавшей 30 июня 9-летней Насте Муравьевой. Или тому, кто окажет помощь в раскрытии преступления в отношении несовершеннолетней и задержании причастных лиц, сообщает МВД России.

Напомним, Настя Муравьева, родившаяся 3 июля 2012 года, ушла из дома по ул. Судостроителей и не вернулась. Следственным отделом по Ленинскому административному округу Тюмени возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Расследование дела находится на особом контроле руководителя главка СК РФ Александра Бастрыкина. Напомним, вознаграждение за ценную информацию о пропавшем ребенке ранее пообещал и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Девочку искали правоохранители и волонтеры. 12 июля добровольцы остановили «живые» поиски пропавшей школьницы. Штаб отряда «ЛизаАлерт», который занимался розыском Анастасии Муравьевой, был свернут.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 09.08.21

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