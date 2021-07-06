За информацию о пропавшей девочке в Тюмени объявлено вознаграждение

Объявлено вознаграждение за информацию, способствующую установлению местонахождения без вести пропавшей 9-летней Насти Муравьёвой, а также раскрытию возможного преступления и задержанию лица или лиц, его совершивших. Правительство Тюменской области гарантирует вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей за предоставление значимой информации, способствующей розыску 9-летней Насти Муравьёвой, об этом сообщили в региональном следственном комитете. Она пропала 30 июня 2021 года из дома, расположенного на улице Судостроителей в городе Тюмени. Местонахождение девочки до настоящего времени неизвестно.

Напомним, ранее, региональный следственный комитет, возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка. Не прекращаются оперативно-розыскные мероприятия. Отрабатываются все возможные версии произошедшего. Следователями СКР изучается огромное количество видеозаписей. В настоящее время работает следственно-оперативная группа из числа следователей территориального следственного отдела, сотрудников отдела криминалистики следственного управления и сотрудников полиции.

Продолжается проведение поисковых мероприятий, в которых принимают участие сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и местные жители. Следователями проведены осмотры места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, допросы. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств исчезновения девочки и ее местонахождение. Расследование уголовного дела продолжается.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 06.07.21

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