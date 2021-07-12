Волонтеры прекратили «живые» поиски пропавшей в Тюмени Насти Муравьевой

Добровольцы остановили «живые» поиски пропавшей в Тюмени школьницы. Штаб отряда «ЛизаАлерт», который занимался розыском Анастасии Муравьевой, свернут.

Почти две недели назад, 30 июня, девятилетняя девочка ушла на улицу гулять и не вернулась домой. Во время поисков добровольцы отряда перепроверили всю имеющуюся информацию, использовали все возможные инструменты для поиска ребенка, но найти школьницу не удалось.

Девочку также ищут сотрудники правоохранительных органов и местные жители. «Поиски будут продолжаться – мы будем искать в режиме выполнения автономных задач, а также продолжим работу в информационном формате», – рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, ранее глава области Александр Моор объявил награду в полмиллиона за информацию о пропавшей девочке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 12.07.21

В Тюменской области выявили еще 238 случаев заражения COVID-19. / В экопарке «Затюменский» женщина с детьми на электробайке влетела в столб. / В ЯНАО представитель КМНС сбил квадрокоптер тревел-блогера. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»