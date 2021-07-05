Московские поисковики присоединились к розыску в Тюмени 8-летней Насти Муравьевой

К поискам исчезнувшей восьмилетней Насти Муравьевой присоединились поисковики из Москвы. Отряд «Лизы Алерт» прибыл в Тюмень ночью 4 июля.

Команда из семи московских поисковиков во главе с координатором поиска Виктором Дулиным намерена отработать такие задачи как расклейка ориентировок, патруль местности, осмотр заброшенных зданий. Также поиски ведутся в природной среде: осмотр береговых линий, съемка местности при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования также участвуют в поисках восьмилетней девочки Насти Муравьевой. 5 июля водолазы обследуют озеро Оброчное, а дежурная смена – заброшенные места и строения.

«Мы сотрудничаем с полицейскими. По их запросам проверяем те или иные места. Работа продолжается и сегодня», – сообщил начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

В минувшие выходные сотрудники ТОСЭР также принимали активное участие в поисковых мероприятиях на местных водоемах.

Напомним, Настя пропала 30 июня в районе Лесобазы. На следующий день она попала в объективы уличных камер. Сейчас в поисках девочки участвуют более 300 человек – поисковики, волонтеры, жители города.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 02.07.21

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