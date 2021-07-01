В Тюмени театралам с прививкой будут продавать билеты со скидкой

В Тюменской области продолжают экспериментировать со стимулированием людей ставить прививки от коронавируса с помощью билетов. Месяц в Тобольске местное АТП проводило акцию со скидками на проезд в междугородних автобусах. Каждый вакцинированный мог получить льготу по оплате в размере от 15 до 50 процентов.

Сегодня стало известно о том, что теперь и в театр привитым можно будет попасть по более низкой цене.

Билеты со скидкой до 15% по промокоду смогут приобрести зрители в Тюменской области с 1 июля по 1 августа. Условия акции «Театральная прививка» распространяются на мероприятия, концерты и спектакли в Тюмени и Тобольске, организатором которых является Тюменское концертно-театральное объединение.

Чтобы получить скидку, нужно поставить прививку от коронавируса COVID-19 в период с 1 июля по 1 августа 2021 года и отправить заявку на электронную почту в Тюменское концертно-театральное объединение. Ответным письмом участнику акции вышлют личный промокод. Его можно использовать в кассах Тюменского концертно-театрального объединения в Тюмени и Тобольске для покупки по спеццене.

Напомним, в театральное объединение входят: Тюменский драматический театр, Филармония, Тюменский театр кукол, ДК Нефтяник и Тобольский драматический театр

Промокод распространяется на мероприятия, которые ТКТО проводит с 1 июля по 1 октября 2021 года.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 01.07.21

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