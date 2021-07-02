В Тюмени вторые сутки ищут пропавшую девочку

В Тюмени продолжаются поиски 8-летней девочки. Напомним, сообщение о том, что Анастасия Муравьева пропала, появилось 30 июня. В 11 часов она вышла из дома на улице Судостроителей, 30 в районе Лесобазы и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Сейчас поисками ребенка активно занимаются правоохранительные органы, волонтеры и неравнодушные жители Тюмени.

Накануне СУ СКР по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ – «Убийство малолетнего». «Следователи провели осмотры места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, допросы», – сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что изначальное описание внешнего вида ребенка было не верно. Сейчас волонтеры перезапускают поиски с учетом новых данных. Среди добровольцев распространяются новые ориентировки. Поиски девочки продолжаются.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 01.07.21

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