Депутат Тобольской думы задержан по подозрению в наезде на гаишника

Резонансная история с депутатом Тобольской думы Сергеем Вакариным получила закономерное развитие. Как сообщает 5-tv.ru, сейчас он ожидает оглашения меры пресечения в изоляторе временного содержания.

Происшествие, напомним, случилось 13 июля 2021 года. Народный избранник, управляя внедорожником Mersedes, допустил ряд нарушений правил дорожного движения, после чего остановил наряд ДПС. Водитель при проверке документов начал вести себя агрессивно, выхватил мобильный телефон из рук сотрудника ГИБДД и, пытаясь уехать от патруля, сбил своим автомобилем одного из инспекторов. Ему потребовалась госпитализация.

Почти сразу все произошедшее получило резонанс в СМИ и соцсетях. Сам Сергей Вакарин начал опровергать данные о том, что за рулем находился именно он. По словам народного избранника, в тот день машиной управлял его сын Андрей, который возвращался домой из больницы. Вакарин-старший при этом указал, что сам находится в командировке.

«Моего сына выписали из больницы с коронавирусом на домашнюю обсервацию, и он ехал за лекарствами. По дороге его остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Он уже собрался уезжать, но инспектор начал что-то спрашивать. Видимо, забыл что-то. Сотрудник ДПС запнулся и упал. Машины он не касался», – утверждал депутат, чьи слова приводило URA.NEWS.

Впрочем, вчера, в домыслах поставил точку Следственный комитет Тюменской области. В отношении депутата Тобольской городской думы было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

А в «Единой России», фракцию которой представлял депутат в городской думе начали проверку, она закончилась исключением Сергея Вакарина из партии, о чем сообщается на сайте отделения партии.

Тем временем, полицейскому который получил травмы во время происшествия, была оперативно оказана медицинская помощь. В ходе инцидента он получил травмы рук и головы.

Сейчас правоохранительные органы продолжают следствие.

«Новый День» сообщит о развитии событий.

Тобольск, Александр Непомнящий

Тобольск. Другие новости 15.07.21

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