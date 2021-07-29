В Тюмени видео из соцсетей запустило цепочку проверок, в том числе и в рядах силовиков

В Тюмени видео о том, как мужчина проник на чужой балкон и разогнал вечеринку девушке, отмечавших помолвку, породило цепь проверок. В том числе, проверке подверглась и работа полиции.

Напомним, видеоролик, где мужчина, пробравшись в чужую квартиру через балкон, избивает компанию отдыхавших там девушек, попал в Интернет и вызвал большой резонанс.

Прокурорская проверка подтвердила информацию о том, что полиция проигнорировала вызов и не приехала на место происшествия.

Прокурор Ленинского округа Тюмени внес начальнику городского УМВД представление наказать виновных и не допускать подобного впредь.

Добавим также, что в отношении мужчины возбуждено административное дело по статье «Побои». Кроме того, полиция направила материалы по факту его незаконного проникновения в жилище по подследственности в органы следственного комитета для дачи уголовно-правовой оценки по ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища».

На одну из девушек составлен протокол за нарушение тишины. Свою вину в правонарушении она признала.

Тюмень, Александр Непомнящий

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