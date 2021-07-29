«Отвечает робот»: жители Тюмени жалуются на невозможность дозвониться горводоканал

Тюменцы продолжают жаловаться в соцсетях на дурно пахнущую воду. И происходит это несмотря на то, что ответственное предприятие, а именно «Росводоканал Тюмень», рапортует мэру города о том, что все нормы соблюдены и ситуация под контролем.

Жители Тюмени сегодня в соцсетях пишут, что не смогли дозвонится в колл-центр предприятия. После продолжительного ожидания, горожанам отвечает автоответчик. Как ни прискорбно это говорить, но очень напоминает тактику игнорирования недовольных клиентов, которая широко распространена в УрФО.

На встрече с Русланом Кухаруком, руководство «Росводоканал Тюмень» пообещало провести инструктаж с управляющими компаниями. Они должны помочь с продувкой труб от некачественной воды и осадка.

Тем не менее, вопрос, сколько еще времени тюменцы будут наслаждаться «ароматами» затхлой водопроводной воды, остается открытым. Сеть в Тюмени, как и в любом крупном городе, достаточно разветвленная и протяженная. Если ограничиться отчетом о планах по очистке труб, то результатов придется ждать долго. Когда же начнутся работы по прочистке – не ясно, конкретных дат на встрече мэра и водоканала названо не было.

Пока же в выигрыше остается только розничная торговля. Из магазинов очень быстро разбирают бутилированную воду. Недовольным лишними тратами тюменцам советуют либо дозваниватся, либо писать обращения в горводоканал.

Напомним проблема с водой появилась в Тюмени в середине июля. По факту происходящего, помимо всего прочего, была назначена прокурорская проверка.

Тюмень, Александр Непомнящий

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