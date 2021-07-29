Мэр Тюмени сходил на водоканал, чтобы понять, почему в городе холодная вода до сих пор воняет

Руководство тюменского Водоканала заявило, что вода в городе соответствует всем нормам, а неприятный запах полностью устранен. Об этом в своем Instagram написал мэр Тюмени Руслан Кухарук после встречи с главой «Росводоканал Тюмень» Андреем Максимовым.

Напомним, несколько последних недель тюменцы жалуются на неприятный запах воды из водопровода. После ряда публикаций в социальных сетях прокуратура поручила разобраться в происходящем Роспотребнадзору. Ведомство, в свою очередь, начало внеплановую проверку, в ходе которой наличие неприятного запаха в водопроводной воде подтвердилось.

Основной причиной назвали повышение уровня воды в Туре, из которой и снабжается Тюмень. Из-за залпового сброса в верховьях реки, вода оказалась засорена водорослями и илом. «Росводоканал Тюмень», в свою очередь, приняло ряд мер для улучшения ситуации: фильтрация воды была усилена, также дополнительно в систему очистки было добавлено 15 тонн активированного угля.

На вопрос мэра о продолжающихся жалобах на запах воды в некоторых домах Максимов ответил, что из-за большой протяженности водопроводов для полного обновления воды требуется время.

В водоканале также сообщили, что проанализировали обращения жителей, наложили их на карту сетей и определили трубы, требующие промывки. К этой работе подключатся управляющие компании, которые проведут работы на внутридомовых сетях. По поручению Кухарука «Росводоканал Тюмень» проведет инструктаж УК по этому поводу. Он добавил, что к 2024 году в Тюмени полностью обновят систему очистки воды.

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