На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск ночью произошло смертельное ДТП

Сегодня, 6 августа, в начале первого часа ночи на 151-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе Тюменской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Предварительно, «Нива» выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовм автомобилем «ЗАМС». От удара грузовик съехал в кювет.

72-летний водитель «Нивы», житель города Тюмени, скончался на месте ДТП. По предварительным данным, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. 50-летний водитель грузовика из Удмуртии не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее сообщалось о погибшем пассажире легкового «Мерседеса», который выехал на встречную полосу под колеса грузовика «Скания».

Тюмень, Александр Неапомнящий

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