СК просит суд арестовать подозреваемого в убийстве Насти М.

Следственный комитет ходатайствует перед судом о заключении под стражу предполагаемого убийцы Насти М. Напомним, накануне, по уголовному делу об убийстве ребенка задержан 40-летний уроженец города Сургута. Ему планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием».

В ходе допроса он дал признательные показания, согласно которым утром 30 июня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил.

«Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. В целях сокрытия преступления 17 августа он отнес и спрятал коробку с телом потерпевшей в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где оно впоследствии было обнаружено в ходе организованных следствием поисковых мероприятий», – рассказали в ведомстве

С середины июня до середины августа этого года подозреваемый жил в арендованной квартире неподалеку от места жительства потерпевшей. Свои признательные показания подозреваемый подтвердил при их проверке на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки.

По уголовному делу назначен ряд экспертиз с целью установления полной картины произошедшего. Продолжается комплекс следственных действий.

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