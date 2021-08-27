Обвиняемого в убийстве 8-летней девочки в Тюмени отправили в СИЗО на два месяца

Сегодня в Тюмени суд отправил в СИЗо на два месяца подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки Насти М.

В изоляторе предполагаемый преступник просидит до 25 октября.

Судебное заседание по материалам об избрании меры пресечения в отношении Бережного проходило по ходатайству СК РФ в закрытом режиме. Прессу удалили из зала, сообщает «Новый День». Преступника доставили в зал заседаний под усиленной охраной. С прессой мужчина общаться отказался.

Напомним, 40-летнему Бережному, уроженцу Сургута и бывшему полицейскому, было предъявлено обвинение 26 августа.

Как стало известно из материалов предварительного расследования, ранее Бережной проживал в Сургуте и служил в правоохранительных органах. Потом уволился и несколько лет назад переехал в Тюмень, он занимался сборкой мебели.

Напомним, 8-летняя Настя пропала 30 июня, она ушла из дома и не вернулась. Тело девочки нашли 19 августа. Бережной дал признательные показания, причастность его к преступлению была подтверждена и экспертизой ДНК. По словам мужчины, он, пребывая под воздействием алкоголя и наркотических веществ, встретил девочку в подъезде, заманил к себе домой, изнасиловал и убил.

Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. В целях сокрытия преступления 17 августа он отнес и спрятал коробку с телом потерпевшей в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где оно впоследствии было обнаружено в ходе организованных следствием поисковых мероприятий.

Тюмень, Елена Васильев

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