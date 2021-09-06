Тюменца, захватившего заложников в банке, отправят на принудительное лечение

Мужчину, захватившего заложников в одном из отделений Сбера в Тюмени, направят на принудительное лечение. Как сообщает пресс-служба Тюменского областного суда, срок содержания под стражей 33-летнего Александра Г. истекает 7 сентября.

Постановление о заключении подозреваемого под стражу на два месяца Калининский районный суд Тюмени вынес 8 июля. Все это время он находился в следственном изоляторе. Судебно-медицинская экспертиза установила, что он нуждается в принудительных мерах медицинского характера и не может участвовать в судебном заседании.

Напомним, инцидент произошел 7 июля. Угрожая привести в действие взрывное устройство в своем рюкзаке, мужчина взял в заложники двух сотрудниц отделения банка на улице Червишевский тракт. Он требовал передать ему 15 млн рублей. Через некоторое время злоумышленника задержали. Люди не пострадали.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 06.09.21

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