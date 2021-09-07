Ветер принес в Тюмень гарь от лесных пожаров из соседних регионов

Сегодня жители Тюмени жалуются на запах гари в городе. Как пояснил региональный оперативный штаб, дым приносит ветер из соседних регионов – Курганской, Челябинской и Свердловской областей, где зафиксированы природные пожары. Только в Свердловской области горит более 7 тысяч гектора леса, не потушены 42 пожара.

Что касается Тюменской области, то на утро 7 сентября по данным диспетчерского пункта Тюменской авиабазы охраны лесов в регионе действуют 14 лесных пожаров.

В частности, в Тюменском районе – четыре лесных пожара, три из них локализованы. Лесопожарные формирования продолжают работу по ликвидации.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 07.09.21

Бабушки с не пристегнутой маленькой внучкой на руках угодили в ДТП – они не захотели будить ребенка, чтоб посадить в детское автокресло. / Следователи раскрыли изнасилование и убийство 19-летней давности. / ХМАО остался в группе регионов со средней устойчивостью. У ЯНАО и Тюмени дела получше. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»