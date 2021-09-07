В Свердловской области горит 7,3 тысячи гектаров леса

По информации Уральской базы авиационной охраны лесов, на 6 часов утра 7 сентября действовало 42 лесных пожаров на площади 7 тысяч 363 га. 19 из них локализовано, 8 потушено. Средний Урал остается лидером по числу лесных пожаров.

По словам очевидцев, с утра в столице Урала стоял смог, и пахло гарью. Однако, по сообщению Уральского Гидрометцентра, смога над городом нет. А в 5-километровой зоне от Екатеринбурга нет лесных пожаров, – сообщили уже в МЧС.

О том, что за сутки загрязнение воздуха в столице Урала не превысило допустимую норму, говорит и международный сервис IQAir.

По словам горожан, к 2 часам смог прошел, гарью тоже не пахнет.

В целом по области, по информации Минприроды Свердловской области, на станциях контроля воздуха превышений предельно допустимой концентрации измеряемых не зафиксировано.

В области продолжает действовать особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнем, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены. И ждать улучшения ситуации пока рано, в Гидрометцентре прогнозировали, что сентябрь не будет дождливым.

Бороться с пожарами госструктурам помогают волонтеры. Активисты с середины августа спасают лес.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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